Zwei Spieltage sind zwischen dem 11. und 16. November in der WM-Qualifikation noch zu absolvieren. Außer den zehn Gruppensiegern, die sich direkt qualifizieren, schaffen die zehn Gruppenzweiten den Sprung in die Playoffs (24. bis 29. März 2022). In den meisten Europa-Qualifikationsgruppen ist die Lage völlig offen. So ist die Ausgangslage: