Es ist gar nicht so lange her, da gehörte Julian Brandt zu den größten Hoffnungsträgern des deutschen Fußballs. Nachdem die Nationalmannschaft die WM 2018 in Russland grandios in den Sand setzte, sollte der Edeltechniker den Neuanfang markieren. Bundestrainer Joachim Löw gab Brandt sogar die Nummer zehn, hat erst vor wenigen Monaten noch von den Anlagen des gebürtigen Bremers geschwärmt.



Doch die Elogen von früher zählen auf der letzten Mission des im Sommer scheidenden Bundestrainers nichts mehr: Brandt (24 Jahre/35 Länderspiele) ist der prominenteste Name, der im 26-köpfigen Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Island (25. März) in Duisburg, gegen Rumänien (28. März) in Bukarest und gegen Nordmazedonien in Duisburg (31. März) fehlt. Zu unstet ruft der Offensivallrounder von Borussia Dortmund sein Potenzial ab.