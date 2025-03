WM-Qualifikation: Argentinien ohne Messi gegen Brasilien

Weltmeister Argentinien trifft am Freitag auf Uruguay und am Dienstag kommender Woche auf Brasilien. Mit 25 Punkten steht das Team von Nationalcoach Scaloni in Südamerika an der Spitze der Tabelle der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.