Auf der digitalen Pressekonferenz in Anschluss fasste sich der Bundestrainer wegen der Übersetzungen des Dolmetschers kurz und knapp. Denn der überzeugende Auftritt im zweiten Durchgang Auftritt in der Toše-Proeski-Arena war Statement genug: Wo die DFB-Auswahl im Frühjahr gegen Nordmazedonien unter Anleitung von Joachim Löw in Duisburg eine der nicht seltenen Bruchlandungen erlebte, erledigte das Team die Aufgabe in dem Balkanstaat nun pflichtgemäß.