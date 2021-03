In der Tabelle der Qualifikationsgruppe J liegt das DFB-Team mit sechs Punkten an der Spitze. Die erste Partie hatte die Mannschaft am Donnerstag in Duisburg mit 3:0 gegen Island für sich entschieden. Zum Abschluss des Qualifikations-Dreierpacks geht es am Mittwoch wieder in Duisburg (20:45 Uhr) gegen Nordmazedonien.