Stefan Kuntz hat bei seinem Debüt als Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft einen Sieg verpasst. Mit dem früheren Erfolgscoach der deutschen U21 an der Seitenlinie kamen die Türken in der WM-Qualifikation gegen Norwegen nur zu einem 1:1 (1:1), das im Rennen um ein Ticket für die Endrunde in Katar 2022 zu wenig sein könnte.