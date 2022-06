Die Ukraine kam in Glasgow früh durch Viktor Tsygankov zu einer Großchance (9.). In der 17. Minute schrammten die Gäste durch Jarmolenko, der ebenfalls an Keeper Craig Gordon scheiterte, erneut nur knapp an einem Treffer vorbei. Die Braveharts blieben in der Offensive harmlos. Dementsprechend war die Führung der Ukraine durch Jarmolenko verdient (33.). Auch in der Folge war Schottland bis zur Halbzeitpause nicht in der Lage, einen Torschuss zu produzieren.