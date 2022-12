Es folgte eine längere Diskussion, an deren Ende der Referee seinem jungen Gesprächspartner riet, doch selbst sein Glück zu versuchen, wenn er glaube, dass der Job so einfach zu erledigen sei. Marciniak nahm die herausfordernde Anmerkung wörtlich, belegte einen Schiedsrichterkurs. Und pfiff am Sonntag nun das WM-Finale in Doha. In Weltklassemanier.