FIFA-Präsident Gianni Infantino setzt all seine Macht dafür ein, um an die gewaltigen Erlösströme einer WM im Zwei-Jahres-Rhythmus zu gelangen. Der gewiefte Impresario aus der Schweiz hat zuletzt eine Reise zur 76. Generalversammlung der Vereinten Nationen unternommen. Es ging ihm vor Ort in New York darum, bei den Herrschern dieser Welt persönlich für sein Prestigeobjekt zu werben. Für die Fußballfunktionäre reicht am Donnerstag ein aus Zürich orchestrierter Online-Gipfel.