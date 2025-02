"Maskenmann" Davie Selke hat den Hamburger SV im Zweitliga-Topspiel zurück an die Tabellenspitze geschossen. Ohne seinen erkrankten Trainer Merlin Polzin gewann der HSV gegen den Verfolger 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 (1:0) und zog zumindest bis Sonntag wieder am bisherigen Tabellenführer 1. FC Köln vorbei. Die Rheinländer können im Derby gegen Fortuna Düsseldorf aber nachlegen.

Selke leitet den Sieg mit zwei Toren ein

Selke (42./65.), der derzeit wegen eines Jochbeinbruchs mit einem Gesichtsschutz spielt, bestätigte per Doppelpack seine Treffsicherheit der vergangenen Wochen, Fabio Baldé (78.) machte den Erfolg perfekt. Während der HSV zum elften Mal nacheinander ungeschlagen blieb, kassierte Kaiserslautern die erste Niederlage in diesem Jahr. Das Team von Trainer Markus Anfang könnte am Wochenende vom Relegationsplatz rutschen.