St. Pauli folgt Kiel in Oberhaus: Hamburg wieder erstklassig

Doppeltorschütze Oladapo Afolayanin der 7. und 58. Minute sowie Marcel Hartel in der 68. Minute sorgten dafür, dass keine große Spannung mehr aufkam. Schon ein Unentschieden hätte für den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga gereicht, mit dem Sieg setzte sich Kiezklub wieder an die Spitze der zweiten Liga.