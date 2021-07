Ein halber Sommer hat in Bremen zwar nicht gereicht, alle Wunden des Abstiegs aus der Bundesliga zu heilen – aber wieder die Lust auf Fußball zu wecken. "Die 2. Liga ist eine wahnsinnig geile Liga", verspricht Stürmer Niklas Füllkrug den Fans. Und wenn man sich in den analogen und digitalen Treffpunkten umhört, ist die Vorfreude vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende groß.