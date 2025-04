1. FC Kaiserslautern entlässt Trainer Markus Anfang

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich mitten im Aufstiegskampf von Trainer Markus Anfang getrennt. Das bestätigten die Pfälzer am Dienstagabend. Für den 50-Jährigen übernimmt mit sofortiger Wirkung vier Spieltage vor Saisonende der frühere FCK-Profi Torsten Lieberknecht den Trainer-Posten bei den Roten Teufeln.

Der Pfälzer Lieberknecht leitet am Mittwoch erstmals das Training am Betzenberg. Zuletzt war der Coach in Darmstadt tätig, bei den Lilien aber im September zurückgetreten.