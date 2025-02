2. Liga: Magdeburg stoppt Tabellenführer Köln

Dem 1. FC Köln droht am 22. Spieltag der 2. Bundesliga wieder der Verlust der Tabellenführung. Die Rheinländer unterlagen im Topspiel beim 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:0) und können am Wochenende sowohl vom Hamburger SV als auch vom 1. FC Kaiserslautern an der Spitze abgelöst werden.