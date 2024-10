Fußball - 2. Liga: Slapstick-Elfer bei Spiel in Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg und die SpVgg Greuther Fürth haben sich am 8. Spieltag in der 2. Bundesliga mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden getrennt. Der Tabellenzweite aus Sachsen-Anhalt ist damit weiter ungeschlagen. In Erinnerung bleiben wird die Begegnung aber aufgrund von gleich zwei unfassbaren Slapstick-Elfmetern.