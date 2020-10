Wenn beim Hamburger SV zuletzt von Rekorden die Rede war, ging es entweder um Schulden oder den Verschleiß an Trainern und Sportdirektoren. Am Freitag im Stadtderby gegen den FC St. Pauli kann der Klub eine Bestmarke aufstellen, die positive Schlagzeilen macht: Mit dem sechsten Saisonsieg in Folge hätte der HSV den besten Zweitliga-Start seit Bestehen dieses Wettbewerbs hingelegt.