Am Donnerstag gilt es für den 1. FC Heidenheim bei Werder Bremen in der Hansestadt, die Grundlagen für das Rückspiel am kommenden Montag zu schaffen. In der schwäbischen Provinz ahnt man, es wird eine Menge Mut brauchen, um im ersten Duell nicht so zu enden wie im DFB-Pokal im Oktober 2019 als der FCH mit 1:4 unter ging.