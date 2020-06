"Wir können etwas Außergewöhnliches schaffen. Ich glaube an das Unglaubliche", sagte Heidenheim-Trainer Frank Schmidt vor dem Hinspiel in Bremen am Donnerstag (20.30 Uhr). Die Relegation ist die größte Bühne, auf der sich der aufstrebende Klub aus dem beschaulichen 50.000-Einwohner-Städtchen an der Brenz je präsentiert hat.