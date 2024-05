Fußball: Kiel steigt in die Bundesliga auf

Jubel im hohen Norden: Holstein Kiel steht vorzeitig als Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest. Kiel reichte im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend ein 1:1 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf. Am Sonntag hat der FC St. Pauli im Heimspiel gegen das bereits als Absteiger feststehende Schlusslicht VfL Osnabrück die Chance nachzuziehen.