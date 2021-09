24 Fußballprofis trugen in ihrer Laufbahn sowohl das HSV- als auch das Werder Bremen-Trikot. Vor Nordderbys sind sie vielgefragte Zeitzeugen. In den letzten Tagen klingelte das Telefon bei Aaron Hunt, Martin Harnik, Frank Rost und Co. besonders oft. Schließlich gibt es Nachholbedarf: Drei Jahre lang mussten Fans, Spieler und Medien in beiden Städten auf den Saisonhöhepunkt verzichten.