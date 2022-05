Doch dafür müsste Dynamo endlich Tore schießen. Gerade sechs Treffer erzielte das Team seit dem Jahreswechsel daheim, elf Mal spielte das Team in der Rückrunde remis. Zwar ist der Kader mit 33 Spielern aufgebläht, doch es fehlt an Klasse - vor allem in der Offensive. Was auch beim Hinspiel am Freitag auf dem Betzenberg deutlich zu erkennen war.