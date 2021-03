In der vorletzten Saison geschah dies trotz eines fulminanten 4:0-Sieges des damaligen Tabellenzweiten am Millerntor - bis zum bedeutungslosen letzten Spieltag gelang dem HSV danach kein Sieg mehr. Im vergangenen Jahr begann das Zerplatzen aller Aufstiegsträume mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den Stadtrivalen ebenfalls am 23. Spieltag.