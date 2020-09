Nach Angaben der spanischen Sportzeitung "AS" machte sich der 25 jährige Offensivspieler mit dem Auto aus der Stadt Vigo ins fast 3.000 Kilometer entfernte Kopenhagen auf, nachdem er in Spanien 14 Tage in Quarantäne gesessen hatte. Den Klub der Primera Division soll er erst darüber in Kenntnis gesetzt haben, als er bereits auf dem Weg war.