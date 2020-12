Was die Sportler des Jahres 2020 betrifft: Trotz der eingeschränkten Zahl von Veranstaltungen gibt es genügend Kandidaten für die begehrte Auszeichnung. Denken wir nur an das Triple der Fußball-Bayern, an den Fast-100-Meter-Speerwerfer Johannes Vetter oder die überragende Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze. An die Überraschungssiegerin eines Golf-Major-Turniers Sophia Popov oder an den Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich und seine Crew. Leon Draisaitl, den wertvollsten Eishockey-Profi in Nordamerika. Und, und und…