Geiger kommt im Gelben Trikot des Gesamtführenden in seinen Heimatort. Er hat diesmal glänzende Chancen, das weiß er selbst am Besten. Im Weltcup stand er in dieser Saison bislang bei neun Springen fünfmal auf dem Podest, siegte in Nischni Tagil und zuletzt in Engelberg. Warum soll es also nicht endlich klappen?