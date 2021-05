Distelrath hält allerdings dagegen: "Unsere Nachbarn in den Niederlanden liefern ein gutes Beispiel, wie man für mehr Diversität in unserem Sport sorgen kann. Frauen und Männer sollten auch in Deutschland künftig in allen Amateurklassen unterhalb der Regionalliga die Möglichkeit haben, zusammen in einer Mannschaft Fußball zu spielen."