Die Frist steht, der Rauswurf droht, und Gerardo Seoane muss liefern: Auf dem Chefcoach des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen liegt am Dienstag (21 Uhr/Zusammenfassung am Mittwoch in der Champions-League-Sendung) in der Champions League beim FC Porto eine große Bürde, Klub-Boss Fernando Carro hatte am Sonntag mit seinen Aussagen im bei "Sport1" die Ausgangslage für den Schweizer weiter verschärft.