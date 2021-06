Viele Jahre später erinnerte sich Günter Netzer mit Grausen an sein sechstes Länderspiel in Albanien, dessen kommunistisches Regime sich seinerzeit komplett abschottete. "Das Wort Fußballplatz möchte ich gar nicht benutzen. Das trifft es gar nicht", so Netzer: "In Tirana gab es nur ein einziges Hotel, wir hatten kaum etwas zu essen."