Roglich in Gesamtwertung auf Rang zehn

Damit rutschte Roglic in der Gesamtwertung der Italien-Rundfahrt auf den zehnten Platz ab und liegt nun 2:25 Minuten hinter Isaac del Toro ((UAE Team Emirates-XRG) , der als erster Mexikaner das Rosa Trikot erobert hat. In der Gesamtwertung liegt del Toro 1:13 Minuten vor seinem Teamkollegen Juan Ayuso aus Spanien. Der Italiener Antonio Tiberi (1:30) ist Dritter.

Roglic mit Sturz und Reifenschaden

"Es war hart, das Tempo war sehr hoch. Wir müssen schauen, was wir jetzt machen. Wir werden am Ende sehen, was es bedeutet", so Roglic.