Dennoch hat Gladbach weiter gute Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde. Am kommenden Dienstag steht in der schwierigen Gruppe B das Spiel bei Tabellenführer Schachtjor Donezk an. Real verhinderte hingegen mit dem Last-Minute-Ausgleich gegen den Bundesligisten einen kompletten Fehlstart in diese Königsklassen-Saison.