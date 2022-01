Die Geschwätzigkeit und die Maßlosigkeit des Profifußballs haben in den letzten Jahren an Eberl gezehrt. Es dürfte aber auch seine von Saison zu Saison exponiertere Stellung im Borussia-Gefüge gewesen sein, die ihn am Ende zu der glasklaren Erkenntnis brachte: "Ich will einfach raus, ich will einfach mit Fußball nichts mehr zu tun haben. Ich will die Welt sehen, ich will einfach mal Max Eberl sein."