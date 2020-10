In der Fußball-Bundesliga hat Rio-Weltmeister Mario Götze keinen neuen Klub mehr gefunden, nun führt ihn der Weg wohl in die Niederlande. Der 28-Jährige absolvierte am Dienstagabend nach einem Bericht des "Algemeen Dagblad" den Medizincheck bei der PSV Eindhoven und soll einen Zweijahresvertrag erhalten. Auch die Bild"-Zeitung und das niederländische Internetportal "Voetbol International" berichten von einem Zweijahresvertrag. Götze war zuletzt als Neuzugang beim Bundesligisten Hertha BSC gehandelt worden.