Beim Masters gehört es zur Tradition, am berühmten 16. Loch den Ball zumindest im Training über den See springen zu lassen und möglichst nahe an das Loch zu legen. Rahm gelang dies nun in Perfektion. Und das an seinem 26. Geburtstag. Rahm twitterte: "Zweites Hole-in-One in zwei Tagen - Alles Gute zum Geburtstag für mich!". Bereits tags zuvor hatte er offenbar im Training ebenfalls ein Ass geschafft.