Knappes Aus für Golf-Ikone: Langers letzter Putt in Augusta

Bernhard Langers letzter Putt in Augusta

Bernhard Langer scheitert bei seinem letzten Masters in Augusta um Zentimeter am Cut. Quelle: IMAGO/Imagn Images

Bernhard Langer hat bei seinem letzten Masters nur um Zentimeter den Cut verpasst. Der 67-Jährige benötigte auf der zweiten Runde 73 Schläge und lag mit einer 147 auf der Scorekarte zunächst auf dem geteilten 56. Rang. Zwar hatten zu dem Zeitpunkt mehrere Spieler ihre zweite Runde noch nicht beendet, der Sprung unter die besten 50 war aber schon da nur noch theoretisch möglich - und blieb ihm letztlich verwehrt.

Langer leistete sich bei einem Bogey am letzten Loch den einen Schlag zu viel, um auch am Samstag mit dabei zu sein. "Ich habe echt gut gespielt heute und hatte einfach ein furchtbares Ende, das hat mich rausgehauen. Aber ich wusste nicht, ob ich zum letzten Mal auf Bahn 18 laufe oder ob ich morgen noch hier bin", erzählte Langer im US-Sender ESPN. Der zweimalige Champion hätte als ältester Golfer der Geschichte den Cut in Augusta schaffen können.

So ist Golf. Es kann das großartigste Spiel und manchmal sehr brutal sein. „ Bernhard Langer nach seinem knappen Aus beim Masters in Augusta

Langer überzeugt am Freitag

"Ich bin hier nicht mehr konkurrenzfähig", hatte Langer vor dem Turnier gesagt. Doch am Freitag überzeugte er noch einmal und lag lange Zeit gut im Rennen. Dann aber benötigte er am Par-5-Loch 15 gleich sieben Schläge, der Double-Bogey ließ ihn wieder zittern. An Loch 18 verfehlte sein entscheidender Putt aus gut drei Metern schließlich haarscharf das Ziel.

Anschließend erhoben sich die Zuschauer und spendeten langen Applaus, als Langer Hand in Hand mit Ehefrau Vikki Carol ins Klubhaus ging. Langer hatte an der berühmten Magnolia Lane zuletzt 2020 den Cut geschafft, als er am Ende den 29. Platz belegte.

Jäger schafft den Cut auf Rang 40

Anders als Langer schaffte der zweite deutsche Starter Stephan Jäger knapp den Cut. Der 35-Jährige aus München benötigte auf den zwei Runden 146 Schläge (72+74) und liegt zur Halbzeit auf dem 40. Platz, den er sich mit 13 weiteren Spielern teilt. Bei seinem Debüt im Vorjahr war Jäger noch nach zwei Runden und insgesamt 154 Schlägen (74+80) am Cut gescheitert.

In Führung liegt indes der Engländer Justin Rose mit 136 Schlägen (65+71), knapp dahinter folgten der Amerikaner Bryson DeChambeau (137/69+68) und der Weltranglistenzweite Rory McIlroy (138/72+66), der die beste Runde des Tages spielte. Der Nordire kann als erst sechster Spieler der Golf-Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam perfekt machen.

Masters-Aus in rotem Outfit

Langer schlägt in diesem Jahr zum 41. und letzten Mal in Augusta ab. Seinen Abschied hatte er eigentlich bereits für 2024 geplant, eine Verletzung verhinderte damals jedoch seine Teilnahme.

Langer ist Turniersieger der Jahre 1985 und 1993 und besitzt ein lebenslanges Startrecht beim US Masters. Als Hommage an seine Schlussrunde von 1985 trug er am Donnerstag erneut ein rotes Outfit.

