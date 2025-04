Prominenz gratuliert McIlroy

Nach so vielen Jahren mit der Last des Grand Slams auf meinen Schultern frage ich mich nun allerdings, worüber wir im nächsten Jahr sprechen sollen.

Bernhard Langer ist Deutschlands Golf-Ikone. Beim Masters in Augusta, den Platz nennt er "mein Büro", tritt er zum 41. und letzten Mal an. Zweimal konnte er sein Lieblingsturnier gewinnen.

Mit Führung in den Schlusstag

Dort trumpfte jedoch zunächst Justin Rose auf. Der Engländer, der das Tableau nach den ersten Tagen angeführt hatte, pirschte sich mit einer 66 Stück für Stück an den Führenden heran, während McIlroy zuerst an Loch 13 und schließlich beim finalen Putt zum vermeintlichen historischen Sieg patzte. Damit hatten beide Kontrahenten genau 277 Schläge für die vier Runden benötigt und waren elf Schläge unter Par geblieben.

McIlroy nutzt die zweite Chance

Die Entscheidung musste daher im sogenannten Playoff fallen. Dafür traten beide Spieler erneut an Loch 18 an, wo McIlroy nur Minuten zuvor den Sieg liegen gelassen hatte. Die Spannung war greifbar, der Druck beim Nordiren groß. Derweil wurde auch in dessen Heimatclub Holywood GC am Rande Belfasts kräftig mitgefiebert, dutzende Fans verfolgten den Showdown beim Public Viewing.