Champions League: Wie Calhanoglu bei Inter Weltklasse wurde

Hatte der FC Bayern nun Interesse an Inter Mailands Mittelfeldstar Hakan Calhanoglu oder nicht? Vor dem Hinspiel des Champions-League -Viertelfinals zwischen den beiden Klubs am Dienstag, 21 Uhr (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr ), steht Aussage gegen Aussage.