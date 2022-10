Klosterhalfen siegt bei Halbmarathon-Debüt

Klosterhalfen hatte bei den European Championships im August in München als erste Deutsche EM-Gold über die 5.000 Meter gewonnen. Es war zugleich die erste EM-Medaille für eine deutsche Läuferin über diese Distanz. Wenige Wochen zuvor war sie bei der WM in Eugene/USA nach einer Corona-Erkrankung nicht konkurrenzfähig gewesen. Nach der EM bereitete sie sich in einem Höhentrainingslager in Kenia auf ihre Halbmarathon-Premiere in Spanien vor.