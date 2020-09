Top-Ligen starten mit Zuschauern

In der Deutschen Volleyball-Bundesliga startet der Spielbetrieb der Männer am 17. Oktober, der der Frauen bereits am 3. Oktober. Anders als in der HBL und DEL spielt beim Volleyball mit 79 Prozent das Sponsoring eine extrem große Rolle. Aufgrund der Corona-Krise und der folgenden Rezession kann daraus eine gefährliche Abhängigkeit werden.



Die Fußball-Bundesliga zieht im Gegensatz dazu nur 13 Prozent ihrer Einnahmen aus Unternehmen, die sie unterstützen. Am stärksten (66 Prozent) profitieren sie von TV-Geldern. Obwohl beim Fußball die meisten Zuschauer erlaubt sind, sind die Vereine von diesen schlichtweg nicht abhängig, bei Hallen-Sportarten bilden sie die Existenzgrundlage.