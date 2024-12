Investor Kühne: Wird wohl nichts mit Aufstieg des HSV

Klaus-Michael Kühne hat den Hamburger SV angesichts seiner bislang schwächsten Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga kritisiert. Der Investor des HSV hat den Glauben verloren, dass sein Klub in dieser Saison den lang ersehnten Bundesliga -Aufstieg schafft. "Ich fürchte, am Ende steigen Nobodys auf, aber nicht der HSV", sagte der 87 Jahre alte HSV-AG-Anteilseigner dem "Hamburger Abendblatt":