Probleme gibt es auch so schon genug vor dem Saisonauftakt der Handball-Bundesliga, der mit dem Supercup zwischen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe und Meister THW Kiel am Samstagabend eingeleitet wird. Das vorherrschende Thema, das die HBL-Verantwortlichen seit Monaten umtreibt: die Rückkehr der Fans in die Hallen. Vor der Corona-Pandemie speisten die Klubs ihre Budgets zu gut 40 Prozent aus dem Ticketing.