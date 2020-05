Im Falle eines vorzeitigen Abbruchs könnte die Abschlusstabelle per Quotientenregel, also durch eine Teilung der Punkte durch die Anzahl der absolvierten Spiele, ermittelt werden. Bei dieser Regelung wäre der THW Kiel Deutscher Meister. Absteiger soll es in diesem Fall nicht geben.



Die Quotientenregel sei "ein Szenario von vielen. Zunächst mal muss entschieden werden, ob überhaupt abgebrochen wird", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann der Nachrichtenagentur dpa.