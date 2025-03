Warum Hannovers Handballer vom Meistertitel träumen

Groß der Jubel bei den Spielern: Nach dem 32:18-Sieg gegen Bietigheim grüßt Hannover-Burgdorf von der Spitze der Handball-Bundesliga. Quelle: imago

Es sind kühne Träume, die in Hannover ganz offen geäußert werden. Renars Uscins , der Senkrechtstarter unter den Handballprofis der TSV Hannover-Burgdorf, hat kürzlich im Podcast KreisAb kundgetan, dass ein Titel in der Deutschen Meisterschaft sein großes Ziel in der Handball-Bundesliga sei. Und auch Kreisläufer Justus Fischer träumt davon, "irgendwann mit Hannover in der Champions League zu spielen".

Vor einigen Jahren wären die Profis der "Recken" für solche Träume noch als Utopisten verspottet worden. Da das Team von Christian Prokop nach dem klaren Heimsieg am Donnerstagabend gegen Bietigheim (32:18) aber erneut an der Tabellenspitze steht, lacht niemand mehr über die Saison-Sensation. Prokop freilich mahnt zur Demut. Träumen dürfe jeder seiner Spieler, sagte der frühere Bundestrainer der Stuttgarter Zeitung. "Aber Realismus tut uns gut."

Von der Grauen Maus zum Spitzenteam

So oder so ist die Story, die seine Mannschaft schreibt, atemberaubend. Jahrelang galt das Team als graue Maus der Bundesliga, changierte zwischen Platz Sechs und Zwölf. Aber mit der Verpflichtung Prokops für den Sommer 2022, die in der Szene durchaus als Risiko eingestuft wurde, begann nach einem Stotter-Start ein rasanter Aufschwung.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin einen souveränen Heimsieg gefeiert. Die Hauptstädter gewannen gegen Frisch Auf Göppingen mit 35:23. 22.12.2024 | 0:32 min

Prokop lässt Tempohandball spielen, schnelles Umschaltspiel ist sein Credo, aber das eigentliche Kernstück ist die Abwehr. Sie verteidigt extrem aktiv und setzt jeden Angriff schwer unter Druck. Hinzu kommt enormer Kampfgeist. Im Heimspiel gegen den HSV verwandelte das Team einen Sieben-Tore-Rückstand in 13 Minuten noch in einen Sieg.

Prokop ist ein Talent-Entwickler

Schon in seiner Zeit als Trainer in Leipzig hatte Prokop sich als Entwickler talentierter Nachwuchskräfte einen herausragenden Ruf geschaffen. Dieses Image untermauert er in Hannover. Unter seiner Regie wuchsen Uscins, Fischer und auch Martin Hanne zu Nationalspielern, Mittelmann Marian Michalczik wie Abwehrspezialist Lukas Stutzke gelang in Hannover das Comeback.

Und da auch Torwart Joel Birlehm wieder in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft zurückkehrte, ist schon von einer "TSV Deutschland" die Rede. Das Team ist jung und hungrig und folgt dem ambitionierten Trainer bedingungslos. "Das ist halt das Wichtigste in unserer Entwicklung aktuell", sagt Kreisläufer Fischer und ergänzt:

Er ist einfach der perfekte Trainer, weil er uns jungen Spielern das Selbstvertrauen gibt. Wir dürfen auch Fehler machen und trotzdem weiterspielen. „ Justus Fischer, Kreisläufer

Das gute Klima in Hannover und das Potenzial der nächsten Jahre spiegelt auch ein bevorstehender Transfer. Marko Grgic , der junge Rückraumstar aus Eisenach, will am liebsten schon im Sommer an die Leine wechseln. Angeblich waren sich die Klubs für die Ablösesumme schon einig; aber dann soll Eisenach die 200.000 Euro noch einmal verdoppelt haben.

Die Handball-Nationalspieler Rune Dahmke und Marko Grgic über die Jungen im Team, Olympia 2024 und die Ziele für die anstehende Weltmeisterschaft. 11.01.2025 | 18:54 min

Es sei ein Kompliment, wenn die Szene diese Summen überhaupt dem Standort Hannover zutraue, kommentiert dies Recken-Geschäftsführer Eike Korsen cool. Ansonsten hält er sich bedeckt.

Klar ist, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Hannover enorm gestiegen sind. Denn der Zuspruch auf den Rängen ist geradezu explodiert. Die ZAG Arena ist oft ausverkauft, gegen den HSV Hamburg feierten 9.900 Fans den dramatischen Sieg.

Tabelle, Ergebnisse, Spielplan : Handball-Bundesliga in Zahlen Aktuelle Ergebnisse, den Spielplan und die Tabelle zur deutschen Handball-Bundesliga der Männer finden Sie hier.

Ausverkaufte Arena in Hannover

Angesichts des schweren Restprogramms der Recken, die noch in Berlin, in Magdeburg und in Flensburg antreten müssen, wäre der Meistertitel in dieser Serie freilich eine der größten Sensationen der jüngeren Handballgeschichte. Man benötige hellseherische Fähigkeiten, um den Meister vorherzusagen, meint Prokop - gibt sich aber angriffslustig:

Wir haben große Lust, weiterhin für Spannung und Schwung in der Liga zu sorgen. „ Christian Prokop, Hannover-Trainer