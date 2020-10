Was die Regeneration angeht, ist der Rekordmeister aus Kiel deutlich im Vorteil. Während die Champions-League-Partie des THW gegen Saporoschje wegen zahlreicher Corona-Infektionen beim Gegner verschoben werden musste, traten die Flensburger am Donnerstagabend in Skopje (26:31) an. SG-Rechtsaußen Lasse Svan will das - genauso wenig wie die Ausfälle der Mittelblocker Johannes Golla und Jacob Heinl - als Ausrede indes nicht akzeptieren. "Für uns sind solche Spielpläne nichts Neues", betont der dänische Weltmeister und Olympiasieger.