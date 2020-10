Doch selbst die Verlegung einiger Partien ist aufgrund des Mammutprogramms kaum möglich. Nationalspieler wie der Kieler Kreisläufer Hendrik Pekeler haben nicht nur 38 Ligaspiele vor sich, sondern auch 14 Vorrundenbegegnungen in der Champions League und folgende K.o-Spiele, dazu das nationale Final4, das nachzuholende Champions League-Final4 von 2020 im Dezember in Köln, die EM-Qualifikation, die WM im Januar in Ägypten und die Olympiaqualifikation für Tokio 2021.