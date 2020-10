Schwarz und Weiß, das sind seit fast hundert Jahren die Farben des Handball-Rekordmeisters THW Kiel, weshalb die Spieler auch die "Zebras" genannt werden. Aber vor dem ersten Heimspiel des Titelverteidigers in der Handball-Bundesliga gegen den HC Erlangen am Sonntag (Endstand: 36:30) mussten sich die Fans beim Zugang in die Halle mit einer neuen Farbenlehre auseinandersetzen.