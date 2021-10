Zuletzt brachte der als Topfavorit in die Saison gestartete THW in der Bundesliga nur zwei Remis heim an die Förde. Während der Punktgewinn bei den starken Füchsen in Berlin noch als Erfolg zu verbuchen war, schmerzte das 21:21 beim Außenseiter in Lemgo sehr. Zumal der THW - wie schon in Lemgo - den letzten Angriff nicht erfolgreich abschließen konnte.