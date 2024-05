Handball - Bundesliga: Magdeburg zum dritten Mal Meister

Nach Sieg bei Rhein-Neckar Löwen : Magdeburg zum dritten Mal Handball-Meister

30.05.2024 | 22:37 |

Der SC Magdeburg macht am vorletzten Spieltag der Handball-Bundesliga die deutsche Meisterschaft perfekt. Nun peilt das Team noch die Titelverteidigung in der Königsklasse an.