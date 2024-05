Handball-Champions-League: Bietigheim im Finalturnier

Nach den Erfolgen in den Champions League K.o.-Runden steht das Team aus Bietigheim im Finalturnier.

Die Atmosphäre? "Die wird unglaublich sein", ahnt Xenia Smits. Die Rückraumspielerin des deutschen Serienmeisters SG BBM Bietigheim freut sich sichtlich auf ihren Auftritt in der riesigen ausverkauften Arena in Budapest, die am kommenden Wochenende der Schauplatz des FINAL4-Turniers der Handballerinnen sein wird. 20.000 Fans fasst der MVM Dome. Die modernste Halle Europas ist das Dorado des internationalen Frauenhandballs.