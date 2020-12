Als Favorit gelten die Zebras aber nicht. Gegen Veszprem und Barcelona setzte es in der aktuellen Champions-League-Spielzeit deutliche Pleiten. Der THW klammert sich daher an die Geschehnisse der Vorjahre, die nach Meinung von Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi zeigten, dass "traditionell nie der große Favorit den Titel gewonnen hat". Ein Sieg wäre in Krisenzeiten auch finanziell wertvoll: Allein dem Gewinner winken 500.000 Euro.