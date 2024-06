Niederlage gegen Györi: Bietigheim verliert CL-Finale

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben den Triumph in der Champions League verpasst. Im Endspiel in Budapest unterlag das Team von Coach Jakob Vestergaard den Lokalmatadoren von Györi ETO KC mit 23:30 (12:17) und musste sich bei seiner Premiere bei einem Final Four der Königsklasse mit dem zweiten Platz begnügen.